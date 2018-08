Trump, paradă militară. Decizie în SUA după critici "Ministerul Apararii si Casa Alba doreau sa organizeze o defilare in onoarea fostilor soldati americani si pentru a comemora centenarul Primului Razboi Mondial", a indicat intr-un comunicat colonelul Rob Manning.



"Ne gandisem initial la 10 noiembrie 2018 pentru acest eveniment, dar am convenit pentru a examina posibilitatile in 2019", conchide acest text scurt.



Joi, un responsabil american declarase pentru AFP ca bugetul estimat pentru organizarea unui astfel de eveniment depasea 90 de milioane de dolari, adica de trei ori mai mult decat suma prevazuta initial. Casa Alba… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța a imbracat astazi straie de sarbatoare. De Ziua Nationala, in marile orase au avut loc parade militare, iar cea mai fastuoasa din ele s-a desfașurat pe renumitul bulevard din Paris, Champs-Elysees.Festivitatea din capitala a fost deschisa de presedintele Emmanuel Macron.

- La parada de Ziua Nationala, Franta arata cele mai noi echipamente militare pe Bulevardul Champs Elysees, intre Arcul de Triumf si Place de la Concorde. Premiera din anul acesta: Japonia si Singapore sunt tari invitate de onoare. Ceremonia a fost deschisa de presedintele Frantei, Emmanuel Macron. Pentru…

- Aproximativ 12.000 de membri ai forțelor de securitate sunt mobilizați, sambata, la Paris, pentru defilarea de Ziua Naționala, unde mii de francezi așteapta ca Franța sa invinga Croația și caștige finala Campionatului Mondial programata pentru duminica.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita ''echitabil'',…

- Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Președintele SUA spune ca țarile nu se achita de obligația de a crește cheltuielile pentru aparare. Donald Trump a atacat din nou Uniunea Europeana, inainte de summitul NATO. Trump a spus ca țarile europene profita de America.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, in fata parlamentarilor reuniti in Congres la Versailles (vest de Paris), ca ''Republica nu are nici un motiv sa fie in dificultate cu islamul'', subliniind ca, din toamna, vor fi conferite un cadru si niste reguli acestei religii, a doua din Franta,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, in fata parlamentarilor reuniti in Congres la Versailles (vest de Paris), ca ''Republica nu are niciun motiv sa fie in dificultate cu islamul'', subliniind ca, din toamna, vor fi conferite un cadru si niste reguli acestei religii,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va primi marti, 5 iunie, la Paris, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care va efectua de asemenea o vizita in Germania saptamana viitoare, pe fondul divergentelor legate de dosarul nuclear iranian, relateaza AFP. Benjamin Netanyahu a fost deja primit la…