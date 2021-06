Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Manhattan i-a informat pe avocatii lui Donald Trump ca intentioneaza sa lanseze o ancheta penala impotriva Trump Organization, dezvaluie The New York Times (NYT), relateaza Reuters.

- Cei trei barbati retinuti in ancheta cu privire la accidentul de teleferic soldat cu 14 morti in nordul Italiei au fost eliberati, insa unul a fost plasat in arest la domiciliu, a stabilit sambata seara un judecator, potrivit presei italiene, scrie Reuters. Procuratura Generala din orasul…

- Șase membri ai Consiliului de Securitate al ONU - Estonia, Franța, Irlanda, Norvegia, Marea Britanie și Statele Unite - au condamnat miercuri deturnarea de catre Belarus a avionului civil in care se afla jurnalistul Roman Protasevici, spunand ca este „un atac flagrant impotriva siguranței aviației civile…

- Contactat de AFP, un purtatorde cuvant al procurorului Cyrus Vance a refuzat sa comenteze. Este o ”continuare a celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria Statelor Unite”, a denuntat fostul sef al statului, care locuieste in Florida. Potrivit The Washington Post (WP), juratii au fost selectati…

- Trump Organization, conglomeratul de companii care apartine familiei fostului presedinte american Donald Trump, este vizat de o ancheta penala, a anuntat marti procuroarea statului New York, Letitia James, potrivit www.newsweek.com . “Am informat Trump Organization ca ancheta noastra asupra acestei…

- Marea Britanie va desfasura anul viitor o ancheta asupra modului in care guvernul a gestionat pandemia de COVID-19, a anuntat miercuri premierul Boris Johnson, relateaza Reuters. "Acest proces va analiza in detaliu actiunile statului", a afirmat el in parlament. Ancheta va fi sustinuta…

- UPDATEDoi agenți de Poliție au fost reținuți pentru 24 de ore in dosarul Pitești. Ei sunt cercetați intr-un dosar de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte. Procurorul care instrumenteaza cazul barbatului din Pitești, decedat in timp ce era imobilizat de polițiști, a anunțat ca doi agenți de Poliție…