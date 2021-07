Justiția americana se apropie incet dar sigur de afacerile fostului lider de la Casa Alba, care denunța o „vanatoare de vrajitoare”. Trump Organization, compania fostului președinte, și directorul sau financiar, Allen Weisselberg, au pledat joi, 1 iunie, in fața unui tribunal din Manhattan (New York) nevinovați in fața mai multor acuzații de evaziune fiscala, o lovitura […] The post Trump Organization, inculpata pentru evaziune fiscala. Reacția fostului președinte al SUA first appeared on Ziarul National .