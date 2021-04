Trump nu mai e Trump. Schimbările prin care trece La trei luni dupa plecarea de la Casa Alba, fostul președinte american este intr-o forma de invidiat, potrivit apropiaților sai. „Arata mult mai sanatos și mai in forma, așa cum nu l-am mai vazut demult”, a spus unul dintre consilierii sai pentru Business Insider . Trump a pierdut aproximativ 7 kg, a renunțat la consumul excesiv de bomboane M&M și nu mai folosește celebrul spray autobronzant care ii dadea o culoare portocalie. L-a inlocuit cu varianta naturala – soarele din Florida, unde locuiește acum. In plus, Trump acum joaca golf mai des decat atunci cand era președinte și a renunțat la vicii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat ca intentioneaza sa candideze in alegerile prezidentiale din 2024. Pana acum a evitat sa dea un raspuns atat de direct, iar de aceasta data a adaugat și ca vicepresedinta sa Kamala Harris va fi din nou colega sa de echipa in acest caz, potrivit AFP. ‘‘Raspunsul…

- Fostul presedinte republican Donald Trump a declarat ca frontiera dintre SUA si Mexic “este complet scapata de sub control din cauza conducerii dezastruoase” a actualului lider de la Casa Alba, democratul Joe Biden. Trump i-a cerut lui Biden sa puna capat la ceea ce a calificat drept “un cosmar frontalier“,…

- Presedintele american Joe Biden a salutat adoptarea de catre Senat a planului sau de salvare a țarii, in valoare de 1.900 miliarde de dolari. Joe Biden a spus SUA “au nevoie disperata” de el pentru a iesi din criza produsa de pandemia de coronavirus, relateaza agentiile internationale de presa. “Am…

- CHUȘINAU, 15 feb - Sputnik. Președintele SUA, Joe Biden, i-a cerut Congresului sa inaspreasca legile cu privire vanzarea tuturor tipurilor de arme, la implinirea a trei ani de la atacul armat care a avut loc intr-un liceu din Parkland, Florida, care s-a soldat cu 17 morti.. "Aceasta administratie…

- Statele Unite au anuntat, joi, ca au impus sanctiuni unor 10 actuali si fosti oficiali militari din Myanmar, pentru puciul din 1 febuarie, reiterand apelul ca armata sa predea puterea civililor, transmite Reuters preluat de news.ro ”Sanctiunile de astazi nu trebuie sa fie permanente. Armata…

- Melania Trump a inceput sa faca demersuri pentru rolul ei post-Casa Alba, relateaza postul de televiziune CNN, care precizeaza ca fosta prima-doamna a Statelor Unite isi va desfasura activitatea de la Palm Beach, Florida.

- In 2017, Trump le-a prezentat reporterilor o cutie de lemn cu un buton roșu. Cand il apasa, un majordom de la Casa Alba ii aducea imediat un pahar de Cola in Biroul Oval. Butonul a fost folosit de președinții americani de zeci de ani, insa in alte scopuri. In fotografiile facute in prima zi in... View…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump a fost misterios in legatura cu planurile sale de viitor in primele declarații publice de cand a parasit Casa Alba la inceputul acestei saptamani, dar a sugerat ca acțiunile sunt in lucru, potrivit unui raport, informeaza Fox News. Trump a fost rugat…