- Presedintele american Donald Trump a lansat joi un atac violent impotriva rivalului sau democrat, Joe Biden, pictand o imagine apocaliptica a posibilei sale presedintii si sustinand ca ar fi "cel mai rau cosmar" al americanilor, transmite AFP.Citește și: SURSE - Moțiunea de cenzura: curentele…

- Primarul New York-ului a anuntat marti ca va ataca Administrația Trump în justitie daca acesta trimite agenti federali în metropola americana, asa cum a amenintat ca va face din cauza criminalitatii în crestere.Daca președintele Donald Trump trimite agenti federali, „aceasta…

- Președintele american Donald Trump a amenințat ca va trimite trupele federale in toate orașele conduse de primari democrați, inclusiv Chicago și New York, unde inca mai au loc proteste masive impotriva abuzurilor poliției. In Portland, fortele trimise de guvernul federal s-au ciocnit din nou cu protestatarii…

- Presedintele american Donald Trump, care împlineste duminica vârsta de 74 de ani, a respins duminica suspiciunile privind forma sa fizica sau eventuale probleme de sanatate, dupa aparitia unor imagini în care el este vazut coborând de pe o scena cu pasi ezitanti.Liderul de…

- Majoritatea americanilor sunt solidari cu protestele care au loc la nivel national in SUA in legatura cu moartea in arestul politiei a unui barbat de culoare neinarmat si dezaproba reactia presedintelui Donald Trump la tulburari, releva un sondaj de opinie Reuters/Ipsos facut public marti, relateaza…