- 'Turcia are o problema de mult timp. Ei nu au actionat ca un prieten', a spus Trump in fata presei la Casa Alba, dupa ce autoritatile turce au anuntat ca pastorul american Andrew Brunson ramane in arest la domiciliu. 'Ar fi trebuit sa-l elibereze de mult timp. Turcia, in opinia mea, a actionat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri din nou Turcia, el afirmand ca aceasta tara a 'actionat foarte, foarte rau' si risca noi masuri punitive din partea Washingtonului, reactie survenita la scurt timp dupa ce un tribunal turc a respins un nou apel pentru eliberarea pastorului…

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington. Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca tara sa va ”boicota” aparatele electronice americane, in contextul in care relatiile intre Ankara si Washington s-au tensionat puternic in ultimele saptamani, dupa ce SUA au impus sanctiuni si au ridicat tarifele la importurile de aluminiu si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care imputa unui ”complot” american prabusirea brutala a lirei turcesti, a acuzat luni Statele Unite ca ar cauta sa loveasca Turcia ”in spate”, relateaza AFP conform News.ro . ”Pe de o parte sunteti cu noi in NATO, iar pe de alta parte cautati sa va loviti partenerul…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat Statele Unite ca sanctiunile nu vor putea forta Ankara sa ''dea inapoi'' dupa amenintarile lansate de presedintele Donald Trump care a cerut eliberarea unui pastor american, relateaza duminica AFP. "Nu puteti forta Turcia sa renunte…

