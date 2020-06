Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump nu a fost informat cu privire la recompense oferite de Moscova unor insurgenti afgani pentru a ucide militari occidentali in Afganistan, dezminte Casa Alba, o informatie dezvaluita de cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP.”Nici presedintele (Donald…

- Rusia a dezmintit sambata informatii publicate in The New York Times (NYT) conform carora serviciile de informatii americane sunt convinse ca Moscova a oferit prime unor combatanti apropiati talibanilor pentru a ucide soldati ai Occidentului in Afganistan, informeaza AFP. "Aceste acuzatii nefondate…

- Serviciile de informații americane s-au convins ca Rusia a oferit discret bonusuri luptatorilor apropiați talibanilor pentru uciderea soldaților americani sau ai NATO în Afganistan, a relatat vineri New York Times.Aceasta concluzie dateaza de acum câteva luni, când rebelii…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai „puternice” ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, potrivit Administrației prezidențiale. „Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si vicepresedintele Mike Pence, au fost testati pentru coronavirus, a informat joi un purtator de cuvint al Casei Albe, conform Agerpres. Rezultatele pentru ambii lideri au fost negative. Testele au fost efectuate dupa ce s-a constatat ca un militar…

- Presedintele american, Donald Trump, a scris sambata pe Twitter ca nu merita sa consacre timp briefingurilor sale de presa cotidiene asupra pandemiei noului coronavirus, la doua zile dupa ce a suscitat o polemica mondiala parand sa propuna tratarea COVID-19 cu dezinfectant, noteaza AFP."La…