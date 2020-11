Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu al SUA Donald Trump a luat decizia joi de a le interzice americanilor sa investeasca in companii chineze acuzate de guvernul sau ca sustin activitatile militare ale Beijingului, relateaza AFP. Intr-un decret, Donald Trump precizeaza faptul ca aceasta interdictie va intra in…

- China a anuntat luni introducerea de sanctiuni impotriva unor companii, persoane si entitati americane implicate intr-un proiect de vanzare de arme in valoare de 1,8 miliarde de euro Taiwanului, insula revendicata de Beijing, informeaza AFP, citata de AGERPRES.Un purtator de cuvant al Ministerului…

- Presedintele american Donald Trump a cerut concedierea unei jurnaliste a postului de televiziune conservator Fox News, care a confirmat partial afirmatiile sale considerate denigratoare la adresa americanilor morti in razboi si relatate initial de revista The Atlantic, transmite sambata AFP.…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca numarul deceselor cauzate de COVID-19 in China este mult mai mare decat declara guvernul de la Beijing, fara a indica insa o sursa cand lanseaza astfel de afirmatii. China a raportat 4.730 de morți de COVID-19, potrivit datelor OMS.

- Tensiunile dintre Washington si Beijing s-au amplificat, in contextul in care China a testat rachete care pot lovi nave ori baze militare americane din zona Marii Chinei de Sud, informeaza cotidianul Financial Times, potrivit MEDIAFAX.Armata Chinei a lansat miercuri, in cadrul unui exercitiu,…

- CEO-ul TikTok și-a dat demisia dupa numai patru luni, dupa Donald Trump a amenințat ca va interzice aplicația in SUA pe motiv ca aceasta ar fi folosita de Guvernul chinez pentru a-i spiona pe cetațenii americani.