Trump judecat Fostul presedinte american Donald Trump a ajuns luni dimineata la tribunalul unde urmeaza sa fie judecat pentru nereguli financiare in dosarul Stormy Daniels, caz in care risca o condamnare ce nu l-ar impiedica sa candideze din nou in toamna la presedintia SUA. Donald Trump a aparut la tribunalul din Manhattan in jurul orei locale 9:30 (16:30, ora Romaniei) cu o mina sobra si a facut o scurta declaratie reporterilor: „Aceasta este o persecutie politica”, a declarat Trump inainte de a intra in sala de judecata. El a spus ca este „un asalt asupra Americii”. „Nu a existat niciodata…