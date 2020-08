Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump i-a adus vineri un omagiu premierului japonez Shinzo Abe, care si-a anuntat intentia de a demisiona din motive de sanatate, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vreau sa imi exprim cel mai mare respect pentru premierul Shinzo Abe, un bun prieten al meu", a spus…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat in mod oficial nominalizarea Partidului Republican la al doilea mandat, prezentandu-si rivalul, pe democratul Joe Biden, ca pe o amenintare la adresa ”maretiei Americii”, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca va gratia marti o persoana "foarte, foarte importanta", dar a adaugat ca aceasta nu va fi informatorul Edward Snowden sau fostul consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, informeaza Reuters. "Voi gratia maine (marti) pe cineva…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca guvernul american ar trebui sa primeasca o ”parte substantiala” din pretul de vanzare al operatiunilor platformei de socializare video TikTok din SUA si a avertizat ca va interzice serviciul in Statele Unite pe 15 septembrie, in lipsa unei vanzari…

- "In ceea ce priveste TikTok, o vom interzice in Statele Unite", le-a declarat Donald Trump jurnalistilor, la bordul avionului prezidential Air Force One. "Vom vedea ce se va intampla, dar avem in vedere mai multe alternative cu privire la TikTok", a spus el. Citeste si Aplicatia TikTok,…

- Masurile menite sa-l protejeze pe președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, impotiva coronavirusului s-au inasprit odata cu creșterea alarmanta a cazurilor de COVID-19, in SUA, scrie CNN. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 40.000 de cazuri, fiind cel mai mare bilanț raportat de la…

- Președintele american Donald Trump a reamintit despre urmarirea din campania sa electorala din partea predecesorului sau, Barack Obama. El a declarat ca discuțiile sale erau interceptate și a numit acțiunile lui Obama drept tradare de stat, scrie rbc.ru Președintele american Donald Trump l-a acuzat…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca fostul sau consilier John Bolton va plati ''scump'' pentru ''incalcarea legii'' prin publicarea cartii sale, relateaza AFP. ''Bolton a incalcat legea, a fost denuntat si invinuit ca a facut acest lucru, cu…