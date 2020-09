Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a anunțat luni ca își va prezenta nominalizarea pentru Curtea Suprema a Statelor Unite pâna la sfârșitul saptamânii, transmit AFP și CNN.„O sa anunț vineri sau sâmbata și va începe munca. Dar sa speram ca nu va fi foarte…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat marti gata sa injecteze fonduri personale in campania sa daca acest lucru se va dovedi indispensabil pe ultima linie dreapta, relateaza Agerpres, care citeaza AFP."Daca va fi necesar, o voi face", a declarat Trump, intrebat despre acest lucru de jurnalisti…

- Experti in miscari extremiste si violente asociate gruparilor radicale de diferite ideologii, in special de dreapta au analizat mobilizarea acestora pe fondul pandemiei COVID-19 si al protestelor anti-rasism pentru obiectivele lor, si anume declansarea unui razboi civil in SUA. Care este insa potentialul…

- Facebook a declarat vineri ca a blocat pe platforma sa și pe Instagram conturile grupului american de extrema dreapta Patriot Prayer, implicat în violențele din Portland din ultimele saptamâni, potrivit AFP.În acest oraș mare din nord-vestul Statelor Unite, manifestanții au…

- Analistul de politica externa Iulian Chifu spune ca Donald Trump nu va fi afectat semnificativ de scandalul arestarii fostului sau consilier, Steve Bannon, dar este o lovitura de imagine, chiar daca Bannon nu mai era de multa vreme consilierul lui Trump, transmite Mediafax.Iulian Chifu, analist…

- ​Presedintele american Donald Trump a lansat joi un atac violent împotriva rivalului sau democrat, Joe Biden, pictând o imagine apocaliptica a posibilei sale presedintii si sustinând ca ar fi "cel mai rau cosmar" al americanilor, transmite AFP, preluata de Agerpres."Daca…