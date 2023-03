Fostul presedine american Donald Trump a reactionat dupa ce a fost pus sub acuzare in cazul Stormy Daniels, afirmand ca demersul reprezinta persecutie politica si interferenta electorala la cel mai inalt nivel din istorie, iar despre procurorul care a decis acuzarea sa a sustinut ca este finantat de George Soros si ca este ”o rusine”. Trump a avertizat ca aceasta vanatoare de vrajitoare se va intoarce impotriva lui Joe Biden. Donald Trump a fost pus sub acuzare de un mare juriu din Manhattan, dupa o ancheta privind banii platiti starului porno Stormy Daniels in schimbul tacerii privind o presupusa…