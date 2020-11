Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a criticat duminica Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, din care el a retras unilateral Statele Unite, sustinand ca aceasta intelegere internationala a avut doar consecinte negative pentru economia americana, relateaza DPA, citata de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump, care continua sa nu isi recunoasca infrangerea in alegerile prezidentiale, a participat vineri la reuniunea Forumului Economic Asia-Pacific (APEC), unde omologul sau chinez Xi Jinping a laudat beneficiile liberului schimb, contrar viziunii americane protectioniste,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a salutat victoria lui Joe Biden, președintele ales al SUA, și perspectiva ca noua administrație democrata sa resemneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, afirmând ca mutarea ar oferi șansa de a „ne face planeta mareața din nou”,…

- Retragerea Statelor Unite ale Americii din acordul de la Paris vizand combaterea schimbarilor climatice devine efectiva miercuri, a doua zi dupa alegerile prezidentiale. Miercuri se implineste un an de cand administratia presedintelui Donald Trump a notificat Organizatia Natiunilor Unite…

- Presedintele american, Donald Trump, care îsi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la rândul sau o greseala, sâmbata, retrogradându-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP,…

- In cursul unui miting de campanie in statul Michigan, presedintele american, in campanie pentru realegerea sa, a facut greseala subliniind realizarile din mandatul sau. Dupa ce s-a referit la fostul acord de liber schimb cu Canada si Mexic, renegociat de atunci de catre el, Donald Trump si-a…