Trump chiar va „salva America”?

- Cu un discurs dur și avertizand asupra riscului declanșarii unui al Treilea Razboi Mondial, Donald Trump se mai autoproclama și dictator. Trump privește cu ingrijorare viitorul Americii, aducand acuzații grave la adresa actualului președinte, Joe Biden, pe care l-a catalogat drept cel mai „rau” lider…

- Donald Trump este pregatit sa ”sacrifice” democratia americana, ”el vorbeste despre sangele americanilor care este otravit, folosind exact acelasi limbaj ca cel folosit in Germania nazista”, il acuza vineri Joe Biden intr-un discurs de campanie la Valley Forge, in Pennsylvania, cu o zi inainte de marcarea…

- Echipa de campanie a lui Joe Biden a publicat primul spot televizat in vederea realegerii presedintelui american in 2024, care avertizeaza cu privire la amenintarea ”extrema” la adresa democratiei si difuzeaza imagini de la luarea cu asalt a Capitoliului la 6 ianuarie 2021, relateaza AFP. Spotul publicitar…

- Statul american Maine a anuntat joi, 28 decembrie, ca Donald Trump, 77 de ani, nu va aparea pe buletinele de vot in alegerile primare republicane pentru alegerile prezidentiale din 2024, la o saptamana dupa o decizie similara in statul Colorado, in legatura cu asaltul asupra Capitoliului din 2021, informeaza…

- Aceasta decizie a unei curti de apel din Washington, care mai poate fi totusi atacata cu inca un recurs, urmeaza unei plangeri in civil formulate de catre doi politisti care se aflau in cladirea Congresului in timpul asaltului si de catre un grup de aproximativ zece congresmeni membri ai Partidului…