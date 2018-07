Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un nou atac asupra New York Times, la cateva ore dupa ce a declarat ca a avut „o intalnire foarte buna” cu editorul New York Times privind faptul ca a numit jurnalistii „dusmanii poporului”, scrie The Guardian, conform news.ro.„Ziarul esuat New…

- Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele de la Casa Alba si de la toate institutiile publice, ambasadele si facilitatile militare ale SUA sa fie coborate marti in berna in semn de omagiu pentru cei cinci angajati ai publicatiei Capital Gazette din Maryland impuscati mortal saptamana…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "oribilul" atac armat care a avut loc in sediul redactiei Capital Gazette din Annapolis, subliniind ca jurnalistii ar trebui sa poata munci fara sa se simta amenintati de acest tip de atacuri sangeroase, informeaza France Presse, preia Agerpres."Acest…

- O jurnalista care a supraviețuit atacului de la ziarul din Maryland, SUA, susține ca victimele au nevoie de mai mult decat ”ganduri și rugaciuni”, facand referire la mesajul lui Trump dupa incident. Jurnalista Selene San Felice se afla pe strada Anderson Cooper spune ca mesajul lui Trump pentru victimele…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…

- Summitul Trump-Kim va avea loc pana la urma pe 12 iunie la Singapore, așa cum era stabilit inițial, a anunțat președintele american intr-o postare pe Twitter și in timpul unei declarații de presa. Discutiile despre summit “se mișca foarte frumos. Inca avem in vedere 12 iunie in Singapore, asta nu s-a…

- Casa Alba nu exclude ridicarea acreditarii organizatiilor media care scriu materiale critice incorecte, scrie The Guardian, invocand postari recente ale presedintelui SUA Donald Trump si declaratii al secretarului de presa al Casei Albe transmite News.ro . Donald Trump a afirmat miercuri pe Twitter:…