- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat joi decizii ”oribile” si ”orientate politic” ale Curtii Supreme a Statelor Unite, care i-a aplicat doua lovituri in in cateva zile in dosare diferite, relateaza AFP.Prin hotararea cu privire la drepturile salariatilor gay si transgen si la statutul…

- Președintele american rupe, oficial, orice legatura a Statelor Unite cu Organizația Mondiala a Sanatații. Donald Trump, care a acuzat instituția ca este o marioneta a Chinei și ca a gestionat ineficient pandemia, susține ca va redirecționa finanțarea destinata OMS catre alte

- Președintele american Donald Trump a declarat, dupa o intalnire a cabinetului la Casa Alba, ca plasarea Statelor Unite pe primul loc in lume ca numar de cazuri de Covid-19 este „o medalie de onoare”, scrie The Guardian.

- 4.491 de decese au inregistrat SUA in 24 de ore, cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins. Acest bilant zilnic include…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a anuntat luni ca urmeaza sa examineze - in mai, prin videoconferinta telefonica - dosarul declaratiilor de impozit ale lui Donald Trump, pe care presedintele refuza sa le prezinte justitiei sau Congresului, relateaza AFP, potrivit news.ro.Cea mai inalta jurisdictie…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat vineri ca decizia sa cu privire la data la care ar fi posibil sa fie redeschisa economia Statelor Unite ale Americii dupa izolarea cauzata de pandemia de coronavirus va fi ''cea mai importanta'' din viata sa, relateaza AFP. "Va trebui…

- Bill Gates, co-fondatorul companiei Microsoft, a spus ca daca ar fi fost președintele Statelor Unite ale Americii, ar fi extins masurile de izolare sociala, cu riscul de a rani economia. Mesajul lui Gates vine la puțin timp dupa ce președintele SUA Donald Trump a anunțat ca va lua o decizie cu privire…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.200 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP."Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…