Stiri pe aceeasi tema

- Vestea extrem de trista de la Casa Alba. Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania Trump, au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Informația a fost transmisa chiar de catre președinte pe contul sau de Twitter, rețeaua sociala preferata de acesta. Donald Trump se afla in categoria…

- Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care are o functie echivalenta cu a americanului Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca presedintele SUA sa nu scape cu viata dupa ce s-a infectat cu Sars-Cov-2. Tinand cont ca presedintele american…

- Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care are o funcție echivalenta cu a doctorului american Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca președintele SUA sa nu scape cu viața dupa ce s-a infectat cu SARS-COV-2. Potrivit The Guardian, Swan…

- Donald Trump are 74 de ani și este supraponderal și intra in categoria de risc a pacienților COVID-19. Medicii au avertizat ca președintele SUA are numeroși factori care ar putea duce la complicații, dupa infectarea cu coronavirus, scrie The Guardian.

- Principalul expert australian privind pandemia de coronavirus, doctorul Norman Swan (cel care ocupa o funcție echivalenta cu a americanului Anthony Fauci), a estimat care este probabilitatea ca președintele SUA sa moara, dupa ce s-a infectat cu COVID-19, noteaza The Guardian, citat de Hotnews.ro.In…

- Riscul ca presedintele american Donald Trump sa moara din cazua infectiei cu SARS-CoV-2 a fost calculat de expertul australian privind pandemia de COVID-19. Norman Swan, care ocupa in Australia o functie echivalenta cu cea a americanului Anthony Fauci, a aratat ca rata mortalitatii pentru persoanele…

- Avocatul Gheorghe Piperea afirma ca președintele Iohannis este principalul agent electoral al PNL, insa acest lucru poate avea și un efect invers, eșecurile guvernului lovind in PNL chiar și via Iohannis.„Daca pana aseara mai aveam 0,1% dubii ca dl Johannis, presedintele Republicii, este…

- Presedintele republican, care doreste sa fie reales in noiembrie, este tot mai critic fata de oficialii din domeniul sanatatii din guvern si recomandarile lor, pe fondul cresterii numarului cazurilor de infectari care pune in pericol relaxarea restrictiilor la nivel national. Luni dimineata, Trump a…