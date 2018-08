Trump, acuzații Google. 'Nicio manipulare politică' a motorului de căutare Compania a subliniat ca motorul sau de cautare 'nu claseaza niciodata rezultatele de cautare pentru a manipula o opinie politica', informeaza AFP. 'Cautarea nu este utilizata pentru a apara un program politic si noi nu deviem rezultatele noastre spre o anumita ideologie politica', a subliniat Google intr-un comunicat emis pe un ton ferm. 'Scopul nostru este de a ne asigura ca utilizatorii care tasteaza o cautare in fereastra Google Web Search primesc rezultatul cel mai pertinent in cateva secunde', a insistat compania, adaugand ca ea aduce in fiecare an sute de ameliorari la algoritmii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

