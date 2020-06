Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden il acuza pe presedintele Donald Trump ca a transformat Statele Unite in ”camp de batalie” si promite sa faca totul pentru a ”vindeca ranile rasiale”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Moartea la varsta de 46 de ani a lui George Floyd, un barbat de culooare,…

- Fostul presedinte american, Barack Obama, ii aduce un omagiu lui George Floyd intr-un editorial, in care indeamna la schimbare, subliniind importanta votului local intr-o tara cuprinsa de tulburari civice. „Acest lucru ar trebui sa nu fie normal in America in 2020. Acest lucru nu poate fi normal”, denunta…

- Oficiali din Minnesota cred ca supremațiști albi „agitatori” incita haos la protestele împotriva brutalitații poliției și uciderii lui George Floyd, relateaza The Independent. Departamentul corecțional din statul Minnesota a anunțat ca se crede ca supremațiști albi participa…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat duminica dupa-amiaza ca administratia sa va inscrie miscarea de extrema stanga "Antifa" (antifascist) pe lista americana a organizatiilor teroriste, noteaza AFP. "Statele Unite vor inscrie Antifa in categoria organizatiilor teroriste", a scris pe…

- "Este un cretin, un cretin perfect sa spuna astfel de lucruri", a reactionat fostul vicepresedinte al lui Barack Obama la CNN, in cursul primei aparitii realizate in persoana de cand pandemia a suspendat pe neasteptate campania pentru prezidentialele din noiembrie. "Toti marii doctori din…

- Trupe ale Garzii Nationale desfasurate în sectii de votare, peste 100 de municipalitati care nu pot sa-i primeasca pe alegatori din lipsa de voluntari: în pofida pandemiei de COVID-19, în statul american Wisconsin vor avea loc marti alegeri locale, între care alegeri primare…