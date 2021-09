Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a sustras 2.300 de euro si 19.100 grivne de la un pelerin care se intorcea din localitatea Polovraci, judetul Gorj, si care a ramas peste noapte sa doarma intr-un cort amplasat in parcul din zona garii din Craiova, scrie stiridiaspora.ro…

- 2.033 de cazuri noi de covid și 48 de decese, de ieri pana azi, in Romania. E si un copil printre persoanele care si-au pierdut viata, anunta autoritatile. Au fost prelucrate peste 45.000 de teste. In momentul de fata la ATI sunt internati 426 de pacienti, sase fiind minori. In Timiș au fost raportate…

- Pompierii trimisi de Romania pentru a acorda sprijin Greciei in lupta cu focul, au devenit eroi in zona in care isi desfasoara misiunea. Printre ei sunt si patru militari din Craiova. GdS a stat de vorba cu unul dintre acestia si am reusit sa conturam jurnalul misiunii pompierilor romani, care ne fac…

- Romanii au mai mulți bani in buzunar, in fiecare luna, de la inceputul anului. Este anunțul premierului Cițu care iși susține declarația in baza datelor oferite de Institutul Național de Statistica și de Banca Naționala a Romaniei.CIȚU SUSȚINE CA SALARIU MEDIU NET CREȘTE LUNAR„Salariul mediu net lunar…

- Incepand cu data de 16.07.2021, pentru o perioada de 3 ani, functia de presedinte al Tribunalului Maramures va fi indeplinita de domnul judecator LUCIAN ALEXANDRU VERDES, numit prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 771/10.06.2021, ca urmare a promovarii concursului desfasurat in perioada…

- Dan Mirea, unul dintre tinerii geniali ai Craiovei, a reusit sa termine studiile la Universitatea din Cambridge , cu cea mai inalta distincție, iar acum studiaza in Statele Unite ale Americii. Insa, nu a uitat de Romania, si acum face parte dintr-o asociatie care se ocupa de mentinerea sanatatii mintale…

- Polițiștii au incercat marți seara sa traga pe dreapta o mașina, la Craiova, insa șoferul, de 28 de ani, a accelerat, iar la un moment dat a produs un accident rutier lovind doua masini. In urma incidentului, o tanara de 20 de ani a fost ranita, informeaza News . Potrivit IPJ Dolj, politisti din cadrul…