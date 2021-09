Trotinetismul e mai bestial decât ceaușismul târziu 1. Toata lumea il ataca pe Iohannis pentru ca joaca golf. Dar golf adevarat, desfașurat pe latifundii. Nu-i grav ca sasul elocvent ca un Trabant joaca golf. E grav ca noi, fraierii, nu mai putem sa jucam minigolf. Pe vremea lui Ceaușescu, jucam minigolf la Mamaia și Olimp. Erau 18 probe, 18 destinații unde […] The post Trotinetismul e mai bestial decat ceaușismul tarziu first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

