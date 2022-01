„Tronul străbunilor”, piatra uriașă înconjurată de legende, ascunsă în pădure în Țara Hațegului FOTO Țara Hațegului, regiunea din vestul țarii cu castele și lacașe de cult pastrate din negura vremurilor, legende tulburatoare și locuri misterioase, cu personaje de basm, se poate lauda și cu o ciudata piatra, supranumita „Tronul strabunilor”, parca pentru a sublinia vechimea istoriei locului. „Tronul strabunilor”, un monument al naturii La piatra care a primit aceasta […] Articolul „Tronul strabunilor”, piatra uriașa inconjurata de legende, ascunsa in padure in Țara Hațegului FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

