Numarul victimelor a fost confirmat de purtatorul de cuvand al provinciei Nangarhar, din nord-vestul Afghanistanului. Explozia s-a produs in timp ce spectatorii asistau la un meci de cricket. Printre victime se numara organizatorul competitiei, dar si viceprimarul orasului Mehtarlam, din provincia Laghman, aflata in nord-estul tarii. Postul afghan de televiziune Tolo News relateaza ca grupul Taliban a negat implicarea in aceste explozii.

Acest atentat vine la mai putin de o saptamana dupa cel de duminica trecuta, comis ot la Jalalabad, cand o persoana s-a aruncat in aer la poarta uneia…