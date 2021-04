Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor face presiuni asupra partenerilor din G20 pentru adoptarea unui impozit minim pe profitul companiilor valabil la nivel global, a declarat, luni, secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, la o saptamana dupa ce presedintele american Joe Biden a prezentat un plan de investitii in infrastructura…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a pledat, luni, pentru un stabilirea unui impozit corporativ minim la nivel mondial, in contextul in care Administratia Joseph Biden vrea majorarea taxelor pentru...

- Masura ar putea duce la cresterea finantarii acordate de FMI tarilor sarace. "In sfarsit, vinerea trecuta, la reuniunea G20, am primit acordul pentru a lucra la o noua alocare de DST", a spus Kristalina Georgieva in cadrul Forumului Fiscal African al FMI, transmis online. ”500 de miliarde - in care…

- Statele Unite au anunțat marți sancțiuni împotriva a șapte înalți oficiali ruși ca raspuns la otravirea opozantului Alexei Navalnîi, pentru care serviciile de informații americane atribuie responsabilitatea Moscovei, potrivit AFP.Acestea sunt primele sancțiuni împotriva…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a fost criticata dupa ce a aparut public in ținute semnate de Dolce & Gabbana. Casa de moda a starnit controverse, in repetate randuri, din cauza ca articolele de imbracaminte și reclamele publicitare par ofensatoare din punct de vedere rasial. Noul vicepreședinte…

- La jumatatea lunii decembrie, administratia Trump a adaugat pe aceasta lista Xiaomi si alte opt companii. Masura obliga investitorii americani sa isi vanda activele la aceste companii pana la un termen limita. In aceasta plangere, adresata secretarului Apararii, Lloyd Austin, si secretarului Trezoreriei,…

- La jumatatea lunii decembrie, administratia Trump a adaugat pe aceasta lista Xiaomi si alte opt companii. Masura obliga investitorii americani sa isi vanda activele la aceste companii pana la un termen limita. In aceasta plangere, adresata secretarului Apararii, Lloyd Austin, si secretarului Trezoreriei,…

- Compania anunța șase angajamente pe termen lung, cu scopul de a atinge unsprezece obiective concrete ce au la baza sustenabilitatea, pana in 2025 Devine cea mai sustenabila companie din lume, conform clasamentului Corporate Knights 2021 Global 100 Schneider Electric, liderul in transformarea digitala…