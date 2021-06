Stiri pe aceeasi tema

- Daca in luna mai dunt lansate „Oxygen", „The Woman in The Window", „Army of Dead", „Baggio: The Divine Ponytail", „Ghost Lab" si „Blue Miracle", pentru aceasta vara sunt pregatite lansarile trilogiei „Fear Street", „Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed", „The Loud Mouse Movie" si „Vivo". Serviciul…

- Daca te intrebai ”ce mai iese nou la capitolul seriale in perioada urmatoare”, cei de la Netflix anunța un nou serial care o sa apara pe 4 iunie. „Sweet Tooth” se numește și e adaptat dupa benzi desenate. Vorbim despre seria de reviste de benzi desenate de la DC semnata de Jeff Lemire. ”Sweet Tooth:...…

- Un nou rol de protagonista pentru Dakota Johnson. Actrița pe care o știi din „50 de umbre ale lui Grey” a semnat contractul pentru o ecranizare dupa romanul Persuasiune scris de Jane Austin. Cei de la Netflix spun ca va fi o versiune contemporana a poveștii din roman. Va fi prima de acest fel in...…

- Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta Bucuresti a decis redeschiderea restaurantelor si a salilor de spectacole, fara a se depasi capacitatea de 30%. Masurile intra in vigoare luni, la miezul noptii. Circulatia persoanelor in afara locuintei este interzisa intre orele 22.00 – 5.00, cu conditia…

- Serialul care a fost pe locul 1 in trendingul pe Netflix timp de mai bine de o luna se intoarce cu sezonul doi. Acesta va fi lansat pe 19 mai 2021, iar daca nu ai vazut pana acum vreun episod, iți recomandam cu tarie sa o faci. Sinopsis: Incercand sa se razbune și sa demonstreze... View Article

- Netflix a anuntat primul sau serial cu printul Harry al Marii Britanii si sotia sa Meghan Markle. Platforma de streaming va lansa un program numit „Heart of Invictus„, care va prezenta un grup de fosti militari care s-au inscris in competitia Invictus Games (Jocurile Invictus) de la Haga. Seria este…

- Fani ai serialului Lucifer, așteptarea a luat sfarșit. In fine, nu neaparat, dar e foarte aproape de sfarșit. Partea a doua a sezonului 5 din Lucifer va avea premiera pe 28 mai, așa cum a anunțat Netflix pe Instagram. Modul in care au facut-o e de vazut mai jos, deși ne așteptam ca Lucifer sa fie gol....…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat Raed Arafat si ministrii Sanatatii, Vlad Voiculescu, Educatiei, Sorin Cimpeanu, si Afacerilor Interne, Lucian Bode au susținut o conferința de presa dupa sedinta de Guvern in care s-au decis noile restrictii COVID-19. Secretarul Raed Arafat a facut urmatoarele…