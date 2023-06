Tricourile echipei Arsenal, retrase de la vânzare. Ce eroare au observat suporterii La puțin timp dupa ce le-a pus la vanzare, clubul de fotbal Arsenal Londra s-a vazut nevoit sa retraga un numar mare de tricouri, pentru ca fanii au observat o eroare. In sezonul 2003/2004, Arsenal a castigat titlul inregistrand 26 de victorii si 12 remize. 20 de ani maia tarziu, clubul a vrut sa omagieze succesul de atunci cu un tricou special. Mai puține meciuri Adidas a inserat pe tricou, in ordine cronologica, victoriile si remizele din sezonull 2003/2004, reprezentate prin literele D (draw – egal) si W (win – victorie). Insa suporterii au observat ca in loc de 38 de meciuri, pe tricou sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal Londra comercializeaza de luna trecuta tricouri prin care este omagiat sezonul fara infrangere 2003/2004 all echipei londoneze. Insa tricoul, vandut cu aproape 130 de euro, are o eroare de design care a fost observata de suporteri, astfel ca a fost retras de la vanzare. In sezonul 2003/2004,…

- Totul a pornit dupa ce mai suporterii dinamoviști s-au luat la bataie cu fanii rivalei și au aruncat cu petarde inspre jandarmi, care au intervenit in forța și i-a incatușat pe cei care au provocat scandalul monstru.Pe stadion au fost peste 10 mii de oameni, care au asistat la derby-ul pentru promovare…

- Continue reading La cine au ajuns manușile lui Duckadam din finala Ligii Campionilor caștigata de Steaua in 1986. Fostul mare portar a facut un anunț mare pentru fanii echipei militare Exclusiv at Info real.

- Suporteri echipei Charleroi au aruncat cu sobolani morti catre fanii formatiei Standard Liege, vineri, la meciul din prima liga belgiana disputat pe stadionul Maurice Dufrasne, potrivit news.ro.Nu a fost vorba de unul-doi sobolani, ci de cel putin zece, noteaza RMC Sport, citand un mesaj de pe pagina…

- Suporterii echipei Charleroi au aruncat cu sobolani morti catre fanii formatiei Standard Liege, vineri, la meciul din prima liga belgiana disputat pe stadionul Maurice Dufrasne,... The post Suporterii echipei Charleroi au aruncat cu sobolani morti catre fanii formatiei Standard Liege appeared first…

- Stadionul Maurice Dufrasne din Liege a fost vineri, 14 martie, scena unor imagini șocante. Suporterii echipei Charleroi au aruncat, la meciul din prima liga belgiana, cu sobolani morti catre fanii formatiei gazda, Standard Liege, scrie news.ro . Des supporters de Charleroi ont lance des rats morts sur…

- Suporterii echipei spaniole FC Barcelona au scandat numele lui Lionel Messi in minutul 10 al meciului cu Girona (0-0), disputat luni seara in Primera Division, pe fondul zvonurilor tot mai insistente referitoare la o posibila revenire a fotbalistului argentinian pe Camp Nou, la finalul acestui sezon.Fanii…

- Au fost tensiuni la meciul Sepsi – FCSB 1-2, din etapa a doua din play-off. Mai mulți fani ai echipei vizitatoare nu au fost lasați sa intre la meci. Cei care au intrat pe stadion s-au razbunat și au „devastat” baile arenei din Sfantu Gheorghe. Fanii echipei FCSB au luat „la șuturi” mobilierul din baile…