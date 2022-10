Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata feminina a Romaniei a invins formatia Turciei cu scorul de 3-0, joi seara, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A1 a preliminariilor Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe din 2023. Elizabeta Samara a trecut de Ozge Yilmaz cu 3-0 (11-7, 11-4, 11-9), Adina Diaconu a invins-o…

- Jucatorul de tenis de masa Cristian Pletea, de la CSM Constanta, a avut o evolutie foarte buna in partida pe care nationala Romaniei a sustinut-o, la Sala Polivalenta din Bucuresti, in compania reprezentativei Ucrainei, contand pentru Grupa A6 a preliminariilor Campionatelor Europene pe echipe din Suedia…

- Nationala masculina a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 3-0, miercuri, in Sala Polivalenta din Bucuresti, in Grupa A6 a preliminariilor Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe. In primul meci, Ovidiu Ionescu a trecut de Evhen Priscepa cu 3-1 (11-7, 8-11, 11-7, 11-5), apoi Cristian…

- Sala Polivalenta din Bucuresti gazduieste astazi si maine meciuri de tenis de masa sustinute de Romania, atat la masculin, cat si la feminin, in grupa A a preliminariilor Campionatului European din 2023, care se va disputa in Suedia, la Malmo. Astazi, de la ora 17.30, si maine, de la ora 16.00, reprezentativa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, intrebat despre cererea Ucrainei de aderare rapida la NATO, ca "fiecare democratie din Europa are dreptul sa aplice pentru a deveni membru al NATO si aliatii NATO respecta acest drept". "Am spus de mai multe ori ca usa NATO ramane deschisa si…

- Una dintre cele mai medialiate sportive ruse din istoria inotului sincronizat, Anastasia Davidova, in varsta de 39 de ani, si-a informat, la inceputul acestei sapatamani, centrul de natatie ca pleaca din Rusia, "fara niciun plan de a se intoarce" si "fara sa spuna motivul deciziei", relateaza Tass.…

- Seful Apararii germane a avertizat ca Occidentul nu trebuie sa subestimeze forta militara a Moscovei, afirmand ca Rusia are posibilitatea de a deschide un al doilea front daca va alege sa faca acest lucru. „Este posibil ca cea mai mare parte a fortelor terestre rusesti sa fie imobilizata in Ucraina…

- Doi americani, un canadian si un suedez au fost ucisi saptamana aceasta, cand un tanc rusesc a deschis focul asupra lor in timpul unei batalii de o ora pe linia frontului in regiunea estica Donetk, a confirmat comandantul lor pentru Politico . Un alt luptator polonez a fost ucis in Donbas in timpul…