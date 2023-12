Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 36 ani, Laura Rus si-a anuntat retragerea de la nationala feminina imediat dupa partida cu nationala Croatiei, de marti, ora 20:00, de pe stadionul ”Arcul de Triumf”, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.Laura Rus a adunat, pana la partida de marti cu nationala Croatiei, 139 selectii…

- Reprezentativa feminina a Romaniei se reunește la finalul acestei saptamani pentru ultimele doua jocuri din Liga Națiunilor și implicit din anul 2023!Tricolorele intalnesc la final de an selecționatele similare ale Finlandei și Croației, conform urmatorului program: FINLANDA – ROMANIA, 30 noiembrie,…

- Echipele Napoli, Lazio si Inter Milano au obtinut victorii in partidele disputate sambata seara, in etapa a 9-a din Serie A, potrivit Agerpres.Jucand in deplasare cu Verona, campioana en-titre Napoli s-a impus cu 3-1, prin reusitele lui Matteo Politano (27) si dubla lui Khvicha Kvaratskhelia (43,…

- Laura Rus a evoluat la multe echipe din strainatate, iar in campionatul 2009 2010, a fost desemnata cea mai buna jucatoare din Spania. Transferata in vara acestui an de echipa feminina Farul Constanta, fotbalista Laura Rus este una dintre cele mai importante jucatoare din istoria primei reprezentative…

- In șase decenii de creație și inovație muzicala, sunetele naiului lui Gheorghe Zamfir s-au auzit pe mari scene ale lumii, de pe milioane de discuri și filme de la Hollywood. Mai nou, marele muzician se gusta pe fundalul muzicii sale și in restaurant de lux, la pahar! Dupa lasarea ceasurilor de lux,…

- Reprezentativa U20 continua in luna octombrie seria partidelor din cadrul Elite League U20, urmand sa intalneasca Anglia, pe stadionul din Complexul National Sportiv „Arcul de Triumf”, si Norvegia, pe Fredrikstad Stadion, potrivit news.ro.Programul meciurilor este urmatorul: Joi, 12 octombrie: ROMANIA…

- Dinamo și-a gasit stadion pentru partida cu Farul. Meciul se va juca pe „Arcul de Triumf”. Dinamo - Farul e programat vineri, 22 septembrie, de la ora 21:00: Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport Deși luni a avut un mesaj dur pentru Dinamo și i-a numit „aroganți”…

