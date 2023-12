Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad anunța ca barbatul care a impușcat un alt barbat in parcarea supermarketului Supeco din Micalaca, in luna septembrie, a fost trimis in juecata.

- Achiziția automobilelor noi pentru Poliție a fost puternic contestata anul trecut de catre reprezentanții USR, aceștia acuzand presupuse nereguli in procedura. Cu toate acestea, Direcția Naționala Anticorupție anunța clasarea dosarului inca din luna octombrie, intr-un raspuns pentru Europa Libera : „La…

- Mai multe perchezitii coordonate de procurori DNA se desfasoara, marti, in Bucuresti, intr un dosar care vizeaza fraude cu terenuri ce au apartinut statutului, pentru care prejudiciul este estimat la circa 10 milioane de euro. Iata comunicatul pus la dispozitie de DNA: Ca raspuns la solicitarile formulate…

- Stire de presa Bucuresti, 23 octombrie 2023 CAMPANIE DE INFORMARE A STRAINILOR AFLATI LA STUDII IN JUDETUL IASI Politisti de imigrari, impreuna cu reprezentanti ai inspectoratelor teritoriale de munca, au desfasurat in perioada 16 20 octombrie a.c., la nivel national, o campanie de informare a strainilor…

- Biroul de Informare si Relatii Publice al Curtii de Apel Pitesti aduce la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In data de 25.10.2023, la sediul Curtii de Apel Pitesti vor avea loc o serie manifestari ocazionate de sarbatorirea Zilei Europene a Justitiei Civile. Scopul celebrarii acestei zile este…

- Ca raspuns la solicitarile formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind…

- Aproximativ 100 de angajati ai Penitenciarului Deva au protestat, joi dimineata, in fata sediului institutiei, nemultumiti de lipsa personalului, neaplicarea Legii salarizarii unitare si de faptul ca drepturile personalului din penitenciare nu au fost actualizate, conform Agerpres.Sindicalistii sustin…

- Scene de coșmar la Tulcea: un tanar de 17 ani a fost ucis in bataieCompartimentul de Informare si Relatii Publice din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele, relateaza Rador Radio Romania.„La data de 18.09.2023, organele…