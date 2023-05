Tribunalul București i-a închis definitiv dosarul de corupție al primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu Tribunalul București a inchis definitiv, joi, dosarul de corupție al Liei Olguța Vasilescu, pentru care și DNA daduse clasare in urma cu doi ani. Instanța s-a pronunțat acum asupra plangerilor formulate impotriva soluției de clasare. Lia Olguța Vasilescu a fost acuzata de luare de mita și spalare de bani in legatura cu sponsorizarile catre o […] The post Tribunalul București i-a inchis definitiv dosarul de corupție al primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

