- Tribunalul Bucuresti a stabilit, pentru 16 octombrie, termenul de dezbatere a solicitarii DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul '10 august', anunța agerpres.ro. Fostul procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial, pe 4 august, solutia de…

- Tribunalul Bucuresti a stabilit, pentru 16 octombrie, termenul de dezbatere a solicitarii DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul '10 august'. Fostul procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial, pe 4 august, solutia de clasare a dosarului…

- Tribunalul Bucuresti ar fi trebuit sa anunte luni, 14 septembrie, sentinta in dosarul in care sotul sefei DIICOT este judecat pentru trafic de influența, instigare la acces ilegal la un sistem informatic și dare de mita. Judecatorii au decis sa amane din nou pronuntarea, pentru data de 24 septembrie.Dosarul…

- Cererea DIICOT de redeschidere a anchetei in dosarul '10 august' nu ajunge direct la Tribunalul Bucuresti, ci va intarzia cel putin o luna la Instanta suprema pentru solutionarea unui recurs la o solicitare de sesizare a Curtii Constitutionale. Curtea de Apel Bucuresti a decis,…

- In Piața Victoriei au loc in aceasta seara noi manifestații simbolice organizate de mai multe asociatii civice ca raspuns la tergiversarea dosarului 10 august.Organizatorii protestelor intitulate ”Diaspora Da Papucii” și ”Protestul pantofilor fara stapani” susțin ca se dorește o manifestație pașnica,…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a decis, luni, ca nu are competenta materiala sa judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul ''10 august'', procesul fiind mutat la Tribunalul Bucuresti. Instanta a admis in acest sens…

- Curtea de Apel Bucuresti va dezbate luni cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in dosarul ’10 august’. Saptamana trecuta, CAB a amanat pentru luni discutarea acestei cereri. Conform deciziei instantei, sefii Jandarmeriei implicati in acest caz vor fi citati sa se prezinte…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a amanat joi, pentru luni, discutarea cererii DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in dosarul '10 august'. Conform deciziei instantei, sefii Jandarmeriei implicati in acest caz vor fi citati sa se prezinte luni la proces. Marti, procurorul…