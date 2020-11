Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de fake-like-uri a Piteștiului, ne referim la tot mai tragi-comicul consilier Danuț Dinu, plange ca a fost dat afara, ca ultimul milițian, din PMP Argeș. Și ca perfidul prezident Catalin Bulf s-ar fi folosit de banii pe care i-ar fi cheltuit, chipurile, el, Danuț Dinu, in campania electorala,…

- Tribunalul Arges a decis: Ion Baicea va fi validat ca primar al Costestiului. Dupa Iulian Miu, primarul ales la Ungheni, si Ion Baicea a primit o decizie favirabila a Tribunalului Arges si va fi validat pentru inca un mandat la primar al Costestiului. Situatia este identica in ambele cazuri: dupa ce…

- CJSU Arges a decis: fara Focu’ lu’ Sumedru, Halloween, nunti si botezuri! Pe strada sunt INTERZISE grupurile mai mari de 6 persoane. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arges, condus de prefectul Emanuel Soare, intrunit luni in sedinta extraordinara, a hotarat, prin HCJSU nr48 art7, ca, “incepand…

- Emanuel Soare, numit din nou prefect. Acesta revine la Instituția Prefectului Argeș in urma unei hotarari adoptate de Guvern. “HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de catre domnul Soare Emanuel”, se arata in hotararea…

- Artista belgiana Delphine Boel, recunoscuta recent ca al patrulea copil al fostului rege Albert al II-lea dupa un test ADN la care acesta a fost constrans, va avea de acum titlul de printesa, a decis joi justitia belgiana, relateaza AFP. Aceasta victorie in fata Curtii de Apel de la Bruxelles, etapa…

- Petre Ghencea este candidatul Partidului Republican din Romania la Consiliul Local Pitești. Iar acest lucru s-a oficializat printr-o vizita in județ a liderilor Alexandru Coita și Vicepreședintele comisiei SRI Marian Cucșa. Absolvent al Universitați Constantin Brancoveanu și cu un master in economie…

- Lovitura de teatru! PNL ramane fara candidat la Primaria Calinesti dupa ce Tribunalul Argeș a invalidat azi dosarul fostului primar Nicolae Gavrilescu, care fusese condamnat de ICCJ, in trecut, pentru conflict de interese. Candidatura fostului edil, ex-membru PSD, PD-L și acum PNL, a fost contestata…