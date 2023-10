Stiri pe aceeasi tema

- Primele trenuri electrice noi, cumparate de Romania cu bani europeni vor lega și doua orașe banațene de restul țarii. Sunt vizate rute magistrale electrificate, iar Timișoara și Reșița sunt printre primele beneficiare ale garniturilor nou-nouțe. Operator va fi CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat procedura de evaluare tehnica și financiara a ofertei inaintate de operatorul feroviar CFR Calatori in cadrul primei proceduri din Romania de licitare a unui contract de serviciu public in domeniul transportului feroviar de calatori. Serviciile din acest…

- Compania Alstom ar trebui sa livreze pe 25 noiembrie primul tren dintre cele 37 rame electrice RE-IR1 din contractul semnat in 2022. Trenul va sosi la București in perioada 2-3 decembrie 2023, dupa care va intra in procedurile de preluare de catre ARF, anunța Autoritatea pentru Reforma Feroviara.Primul…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara a anunțat vineri, 29 septembrie, ca CFR Calatori este singura companie care a depus o oferta in cadrul primei proceduri de atribuire competitiva pentru contractul privind asigurarea de servicii publice de transport feroviar de calatori cu rame electrice.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a desemnat castigatorul licitatiei pentru achizitia de noi trenuri electrice, finantata prin PNRR.

- Biletele de calatorie cu trenul pentru elevi si studenti se pot procura inclusiv online cu reducerea legala, dupa publicarea in Monitorul Oficial a noilor norme, informeaza sambata Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Zeci de studenți au protestat astazi in Parcul Garii de Nord din București, cerand serviciilor de transport in comun sa aplice reducerea de 90% prevazuta in noua Lege a educației. „Se anunța intarzierea reducerii”, „Am fi fost mai mulți aici, dar e prea scump biletul”, „Prețuri de 2023, condiții de…

- Persoanele care au in proprietate trotinete electrice care pot dezvolta o viteza maxima constructiva mai mare de 25 km/h, ar putea fi obligați sa incheie polițe obligatorii de asigurare (similare RCA) chiar din acest an. Sunt propuneri de modificari legislative pregatite de Autoritatea de Supraveghere…