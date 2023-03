Stiri pe aceeasi tema

- Nu prea au mers bine licitațiile de trenuri in ultimul an, aparand multe suspendari și amanari. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) spune ca a primit doua oferte la licitația pentru achiziția a 20 de rame electrice de lung parcurs. PESA și Alstom sunt cele doua companii.

- Romania se pregatește sa testeze noile trenuri electrice fabricate in Polonia. Pe rutele pe care vor circula viteza va ajunge pana la 160 km/h. Pana acum, numarul trenurilor, pe care polonezii le trimit in Romania, se estimeaza la 37. Cum vor arata acestea.

- ​Primul tren Alstom va ajunge in vara lui 2023 in țara, pentru testari, iar al doilea va ajunge o luna mai tarziu. Pentru pasageri, primul tren ar trebui sa fie disponibil in decembrie 2023, anunța Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) spune ca au fost depuse doua oferte la licitația de achiziționare a 62 de rame electrice de scurt parcurs, licitație cu valoare totala de cel puțin 3,2 miliarde lei. Alstom și PESA sunt cele doua companii. Pe unde ar trebui sa circule trenurile?

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara, institutie din subordinea Ministerului Transporturilor, a primit oferte la licitatia pe care o organizeaza pentru achizitia de trenuri noi. Institutia va aloca aproximativ patru miliarde de lei pentru achizitia a 62 de trenuri electrice noi de scurt parcurs. Astazi…

- Ofertele depuse in cadrul procedurii de achizitie publica privind achizitionarea a 62 de rame electrice de scurt parcurs vor fi deschise in 25 ianuarie, informeaza Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF).

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunta relansarea licitatiei deschise pentru ramele electrice inter-regionale (RE-IR2), anuntul fiind publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP), in urma validarii de catre Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP). Procedura de licitatie…