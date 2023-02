Stiri pe aceeasi tema

- Circulația feroviara este oprita temporar, luni dimineața, in județul Hunedoara, pentru intervenția cu drezina pantograf. Au cazut arbori pe linia de contact, scrie pressalert.ro. Compania... The post Trenuri blocate de copaci! Au cazut pe linia de contact appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Mai multe tiruri au ramas blocate pe DN76, in județul Hunedoara, din cauza zapezii de pe șosea. Ninsorile afecteaza traficul auto și in alte parți din Romania. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca, duminica dimineața, diin cauza zapezii, mai multe autotrenuri au…

- Se circula in condiții grele pe unele drumuri din vestul țarii. Potrivit IPJ Hunedoara, la Oraștie - DN 7 , drumul este acoperit duminica dimineața cu un strat de zapada, iar traficul se desfașoara anevoios.

- Traficul este blocat pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului, in județul Hunedoara, din cauza zapezii cazute de pe versant pe șosea. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca circulația rutiera este blocata in județul Hunedoara, pe DN 7A Petrila și Obarșia Lotrului,…

- Un copil in varsta de 3 ani, lasat nesupravegheat pentru scurt timp, a murit, marți, dupa ce a cazut intr-o piscina, in stațiunea Straja din județul Hunedoara. Poliția din Lupeni a fost sesizata, marți, ca un copil in varsta de 3 ani a cazut intr-o piscina și este inconștient. Politistii au constatat…

- Un fost consilier juridic principal din Primaria Lupeni, județul Hunedoara, a fost trimis in judecata, fiind banuit ca a cerut 50.000 de euro șpaga sa ajute un om de afaceri cu un teren. Procurorii DNA Alba Iulia au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Paval Constantin,…

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 26 decembrie, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…