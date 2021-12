Stiri pe aceeasi tema

- "T…Renul lui Mos Craciun!" porneste luni intr-o calatorie magica pe ruta Targu Mures – Targu Mures Nord, in cadrul unui eveniment special organizat de Primaria Municipiului Targu Mures, in colaborare cu CFR Calatori si in parteneriat cu CFR SA si cu Fundatia Cultura si Etica Crestina din Targu Mures.…

- Așa cum i-a obișnuit pe buzoieni, Moș Craciun vine și anul acesta la Buzau, pentru a afla care sunt poveștile Craciunului de odinioara. Prin urmare, pentru a afla cum se impodobea bradul pe vremea cand nu erau magazine de decorațiuni sau ce daruri se gaseau in sacul Moșului, copiii sunt rugați sa vorbeasca…

- Echipa feminina de baschet BC Sirius-Mureșul Tg.Mureș a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 76-47, pe ACS Triumf Botoșani, intr-un meci din cea de-a patra etapa a Ligii Naționale. Americanca Ruth Helena Sherrill, cu 14 puncte, Viviana Mircea și Ruxandra Chiș, cu cate 10 puncte, au fost cele mai…

- Peste 175.000 de romani au semnat pana acum in cadrul campaniei initiate de PSD de sustinere a proiectului de lege depus in Parlament privind plafonarea preturilor la electricitate si gaze. "Credem ca acest fapt trebuie sa fie un semnal clar pentru parlamentarii tuturor partidelor la dezbaterile de…

- Niciun caz nu s-a inregistrat, insa, in gospodarii. Seful Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, dr. Dorin Enache. Ultimele cazuri de pesta porcina la animalele crescute in gospodarii din județul Brașov s-au inregistrat in luna august, la Ticușu Vechi. Atunci au fost sacrificate…

- 12 paturi la ATI mai sunt libere pentru pacienții bolnavi de COVID-19 in intreaga țara, iar trei sunt in București – conform datelor anunțate astazi de autoritați. Acestea au comunicat ca in procesul de operaționalizare a unor noi paturi se pune accent pe cele destinate persoanelor care prezinta anumite…

- Mai mult de 2400 de persoane și-au gasit anul acesta un loc de munca cu ajutorul serviciilor oferite șomerilor de AJOFM Mureș, mare parte avand varsta mai mare de 45 de ani și studii liceale. Agenția are și astazi in evidența sute de locuri de munca pentru toate nivelurile de pregatire profesionala…