Trenul diesel produs la Pașcani, supus la teste de complexitate mare Un tren diesel romanesc produs la Pascani, care se spera ca va fi un mare succes pe piata europeana, aflat in ultimele faze de testare, a fost vazut in ultimele zile pe caile ferate din Suceava. Automotorul DMU-01, construit la Electroputere VFU Pascani, este supus la teste de complexitate mare, pana la altitudini de peste 900 de metri, pentru demonstrarea conformitatii cu standardele in vigoare. Zona Mestecanis a fost aleasa pentru o parte din aceste teste, av&a (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren diesel romanesc produs la Pașcani, care se spera ca va fi un mare succes pe piața europeana, aflat in ultimele faze de testare, a fost vazut in ultimele zile pe caile ferate din Suceava. Automotorul DMU-01, construit la Electroputere VFU Pașcani, este supus la teste de complexitate mare, ...

- In cadrul programului de testare sunt peste 95.000 de valori de inregistrat si peste 900 de situatii de testat, de la temperatura, linie, viteza etc. Automotorul diesel este produs de Electroputere VFU Pascani, unde lucreaza si suceveni. Automotorul este destinat transportului pe distante medii, cu…

- "Compania de distributie a gazelor naturale si electricitatii Delgaz Grid a atras, incepand din anul 2012, finantare nerambursabila pentru proiecte in valoare de peste 180 milioane lei, dintre acestea cinci fiind finalizate cu succes, alte patru aflandu-se in diferite etape de implementare. In prezent,…

- Un incendiu a izbucnit sambata dimineața la un autoturism, in zona Serpentine din municipiul Suceava. Alarma a fost data in jurul orei 09.30, cand o femeie a anunțat faptul ca pe strada Nicolae Labiș un autoturism parcat a luat foc.Flacarile au izbucnit in zona compartimentului motor și au ...

- Astazi, 5 octombrie, in județul Neamț au mai fost confirmate cu coronavirus inca 69 de persoane. S-a ajuns la 3.625 de cazuri, in total, cu o incidența de 7,7 imbolnaviri la mia de locuitori. In week-end s-au mai inregistrat 4 decese, pacienți in varsta care aveau și alte boli. Sunt 124 de persoane…

- Doua persoane primesc ingrijiri medicale in urma unui accident produs joi dimineața in localitatea Roșiori, județul Suceava, intre un camion in care se aflau patru persoane și doua mașini, informeaza Mediafax.Potrivit ISU Suceava, accidentul din localitatea Roșiori s- produs intre doua mașini…

- Fotbalul mic DECIZIE… Meciurile din cadrul Grupei B a mini-grupelor barajului de promovare in Liga 3, din care face parte si Sporting Juniorul Vaslui, se vor disputa la Pascani. Initial, FRF-ul ar fi dorit sa organizeze meciurile din cadrul Grupei B, la Suceava, dar planurile au fost date peste cap…