Stiri pe aceeasi tema

- CFR Infrastructura spune ca intre Gara de Nord și Aeroport vor circula 36 de trenuri pe sens in fiecare zi, 24 de ore din 24, iar intervalul de succedare a trenurilor va fi de 40 de minute. Totuși, deși trenurile vor circula din 12 decembrie, CFR SA și cei trei operatori nu s-au ințeles asupra mersului…

- Circulatia trenurilor pe distantele Teius – Coslariu si Teius – Pod Mures (in directia Blaj) se va desfasura in conditii speciale in zilele de 2 – 3 decembrie 2020 si 7 – 8 decembrie 2020, prin transbordarea calatorilor cu mijloace auto, in intervalul orar 11:40 – 15:40, informeaza Compania Nationala…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA anunța ca, în zilele de 2-3 decembrie și 7-8 decembrie 2020, circulația feroviara va f întrerupta pe tronsoanele Teiuș – Coșlariu și Teiuș – Pod Mureș (în direcția Blaj). …

- Trenul care face legatura intre aeroportul Otopeni și Gara de Nord ar putea transporta primii calatori in data de 12 decembrie, odata cu schimbarea anuala a Mersului Trenurilor. Nu se cunoaște deocamdata prețul unui bilet și nici frecvența calatoriilor. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat…

- Tronsonul de cale ferata dintre Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda este gata si va fi dat in folosinta pe 1 decembrie 2020, chiar de ziua nationala a Romaniei, potrivit lui Gica Popescu, consilier al premierului Ludovic Orban.

- Transferoviar Calatori și-a retras solicitarea de trasa pentru linia de Otopeni, noua legatura feroviara Gara de Nord – Aeroport Henri Coanda. Intre timp, insa, la nivelul Companiei Naționale de Cai Ferate CFR SA s-au facut simulari pentru un program cadențat de circulație a automotoarelor Siemens Desiro…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este inchis la aceasta ora pe relatiile Bucuresti Obor - Pantelimon si Resita Nord - Caransebes, din cauza deraierii de vagoane din compunerea a doua trenuri, un tren de calatori R 8023 si un tren privat de marfa. Potrivit unui…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a informat ca circulația trenurilor este inchisa la aceasta ora pe relația Reșița Nord – Caransebeș, din cauza deraierii, la intrare in halta Cornuțel Banat, a 12 vagoane și rasturnarea unui vagon, din compunerea unui tren privat de marfa. Trenul care aparține…