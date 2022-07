Stiri pe aceeasi tema

- Trenul care face legatura intre Oradea si Cluj-Napoca a fost fortat sa opreasca de doi ponei si un asin care s-au pus pe sinele de tren in zona Suncuius si au refuzat sa plece, scrie Bihoreanul. Cei doi ponei si magarul au fost observati din timp de mecanicul de locomotiva, care a claxonat pentru a-i…

- Aseara, in jurul orei 19, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au interceptat in trafic, in comuna Mintiu Gherlii, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani, din Cluj-Napoca. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca acesta nu deține permis de conducere, iar autoturismul avea montate…

- Doi ponei chinuiți au fost salvați in Navodari. Animalele erau folosite pentru a fi fotografiate de turiști, in schimbul unor sume de bani. Deși proprietarii lor pretindeau ca aveau grija de ei, cei doi ponei erau vizibil deshidratați. Potrivit IPJ Constanța, politisti din cadrul Biroului pentru Protectia…

- Doi ponei chinuiți au fost salvați in Navodari. Animalele erau folosite pentru a fi fotografiate de turiști, in schimbul unor sume de bani. Deși proprietarii lor pretindeau ca aveau grija de ei, cei doi ponei erau vizibil deshidratați.

- olitisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor, impreuna cu politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au desfasurat sambata, 2 iulie, o actiune pe linia prevenirii si combaterii utilizarii abuzive a animalelor in orasul Navodari, zona turistica Mamaia Nord.

- O femeie de 63 de ani din judetul Bihor a murit, vineri, in urma unui accident petrecut pe DN1, in localitatea clujeana Poieni, eveniment in care au fost implicate cinci autovehicule. "La data de 17 iunie, in jurul orei 15,40, politistii au fost semnalati sa intervina la un accident rutier produs pe…

- Bone Ferenc, principalul suspect in cazul uciderii femeii disparute din Cluj-Napoca, și-a recunoscut vineri fapta in fața anchetatorilor. Barbatul, care a fost prins joi seara in Oradea , a declarat astazi a sugrumat-o pe tanara pe motiv ca avea o viata sociala extrem de activa, in timp ce el nu, potrivit…

- Premierul a laudat in ultima sa vizita administratiile liberale si Clujul. Nicolae Ciuca a declarat, vineri, in conferinta de lansare a initiativei "Women in Tech", sub egida Innowave Summit 2022, ca Romania este pe primul loc in Europa la numarul femeilor aflate in topul managamentului companiilor,…