Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, la intrarea in stația Oradea Vest, la trenul Regio 3331 Arad – Oradea. Toți calatorii și personalul feroviar au fost evacuați. Din primele informații, trenul este un automotor romanesc Malaxa din seria 1000, conceput in anii ’30. Compartimentul s-a facut scrum…

