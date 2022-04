Trend descrescător Covid – 19. Care mai este gradul de ocupare în ATI Rata de pozitivare cu noul coronavirus in intervalul 28 martie – 3 aprilie a fost de 8,5%, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, marti, intr-o conferinta de presa. Potrivit acestuia, in prezent sunt ocupate aproximativ 20% dintre paturile de terapie intensiva alocate pacientilor infectati cu noul coronavirus. „Un trend descrescator in sectiile care trateaza pacientii COVID. Un trend descrescator la ATI – 360 de persoane. Suntem cam la 20% din totalul paturilor ATI ocupate de pacienti infectati. Acest trend descrescator este practic confirmat de rata de reproducere, care este subunitara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

