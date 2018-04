Stiri pe aceeasi tema

- Trenul care circula pe ruta Timisoara - Resita a deraiat pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova, a declarat purtatoru de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, pentru Mediafax. In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita. Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati…

- Trenul care circula pe ruta Timisoara - Resita a deraiat pe sectia de cale ferata Resita – Vasiova, a declarat purtatoru de cuvant al IGSU, Alina Moisoi, pentru Mediafax. In tren erau 12 persoane, dar niciuna nu a fost ranita. Traficul feroviar in zona este blocat, desfasurandu-se activitati…

- Un tren de calatori a deraiat marti dimineata in Caras-Severin. Acesta circula pe ruta Resita – Timisoara. Trenul format din locomotiva si un vagon a deraiat in localitatea Coltani. In tren se aflau 12 persoane si, din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar traficul feroviar in zona este blocat. Potrvit…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…

- Guvernul pregatește un proiect de ordonanța de urgența pentru ca salariile nete, pentru angajații part-time din instituțiile publice sa ramana la nivelul lui 2017. Vizați de actul normativ nu sunt, insa, și angajații din sistemul privat, carora li se dimineaza venturile, dupa transferul contribuțiilor…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- O explozie s-a produs, luni dimineața, la o conducta magistrala de gaze, in județul Gorj. Nu sunt victime, dar mai multe mașini sunt complet arse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, flacarile au in jur de 50 de metri inalțime, iar sursa incendiului nu a fost indepartata. …