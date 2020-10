Autoritatile vietnameze au mobilizat armata pentru a veni in ajutorul echipelor de cautare si salvare dupa ce taifunul Molave a lovit provinciile centrale ale tarii, declansand alunecari de teren soldate cu victime, a informat joi guvernul de la Hanoi, potrivit dpa.



Pana joi dimineata, 13 persoane si-au pierdut viata in urma producerii a doua alunecari de teren in provincia Quang Nam, iar alte 40 sunt in continuare date disparute.



"Putem prognoza traseul furtunii sau cantitatea de precipitatii (pe care o aduce), dar nu putem prevedea cand se vor produce alunecari de teren",…