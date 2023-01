Trei zile de doliu pentru victimele atacului rusesc din Dnipro. 20 de civili au murit: „Vă blestem 7 generații” In urma unui atac rusesc cu rachete, care a lovit sambata un bloc inalt de apartamente din orasul Dnipro din Ucraina, cel puțin 20 de oameni au murit și peste 70 au fost raniți. In Ucraina a fost decretat doliu național timp de trei zile. Presa din Ucraina scrie ca rușii au tras cu un tip de racheta pe care apararea antiaeriana ucraineana nu o poate dobori fara sistemul american Patriot. Dintre cei 73 de raniți, 40 sunt la spital, dintre care patru in stare grava. Dnipro attack, 08:25 update: 19 people killed incl one child, 73 people injured incl 14 children; 38 people rescued incl 6 children,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

