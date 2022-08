Trei vasluieni au încins o bătaie în comuna Scânteia din județul Iași! Agresorii au fost reținuți de polițiști Politistii Secției 6 Poliție Rurala Negrești, din cadrul Poliției Orașului Negrești, au reținut trei barbați, cu varste cuprinse intre 21 și 32 de ani, din comunele Rebricea și Danești, județul Vaslui, banuiți de savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Negrești au probat activitatea infracționala a trei barbați, domiciliați in localitațile Draxeni și Rebricea, comuna Rebricea, respectiv Bereasa, comuna Danești, banuiți de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

