- Trei ursi au aparut in localitatea Bicaz Chei, in noaptea de luni spre marti, la momente diferite, a informat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Initial a fost semnalata prezenta a doi ursi, in zona carierei de piatra din localitate. Dupa aproximativ o ora si jumatate, un al treilea urs…

- Un urs a aparut in localitatea Bicaz Chei, in noaptea de sambata spre duminica, prezenta animalului fiind semnalata langa cariera de piatra a localitatii, potrivit agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca locuitorii comunei au fost instiintati…

- Un urs si-a facut iar aparitia in localitatea Bicaz Chei, in noaptea de marti spre miercuri, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, maiorul Andrei Grancea. "Marti, in jurul orei 23,40, prin apel la 112, fost semnalata prezenta unui urs in comuna Bicaz Chei. ISU…

- Un urs si-a facut aparitia, in noaptea de duminica spre luni, in zona locuita a comunei Bicaz Chei, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. Oamenii din comuna au primit mesaje de avertizare sa nu paraseasca locuintele. "Aseara, in jurul orei 23,21, a fost semnalata prezenta unui urs…

- Patru familii din localitatea Negulesti, comuna Piatra Soimului, au ramas izolate dupa ce podetul peste paraul Iapa a fost luat de viituri, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. Potrivit sursei citate, este vorba 7 persoane, intre care un varstnic, de 80 de…

- Barbatul surprins vineri de viituri in localitatea Almas, comuna Garcina, a murit, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa. ‘Medicul de pe ambulanta a declarat decesul barbatului’, a precizat locotenentul Irina Popa. Victima avea 78 ani si a fost surprinsa de…

