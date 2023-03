El a anuntat ca este vorba despre ”trei tineri in varsta de aproximativ 30 de ani”, ale caror corpuri au fost ”recuperate si identificate”. Inainte de anuntarea oficiala a mortii tinerilor, autoritatile regionale au anuntat ca se ”temeau de ceea ce este mai rau” in privinta celor trei ”salariati” ai minei, potrivit insarcinatei cu Afacerile Interne in Guvernul regional catalan, Joan Ignasi Elena. Comunicarea autoritatilor locale cu privire la soarta celor trei tineri a fost fost marcata de o ciudatenie. Pere Aragones a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter ”moartea a trei mineri”, dupa care…