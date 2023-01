Stiri pe aceeasi tema

- Alphabet Inc., compania-mama a Google , elimina nu mai puțin de 12.000 de locuri de munca, așa cum se arata intr-o notificare trimisa staff-ului de catre CEO-ul Sundar Pichai. Anunțul vine la foarte puțin timp dupa ce Microsoft a anunțat decizia de a da afara 10.000 de angajați, și marcheaza astfel…

- Firma mama a TikTok, ByteDance, a declarat AFP ca mai multi angajati au accesat date ale unui numar de doi jurnalislti care au scris despre intreprindere. Ei sperau sa identifice legaturi intre personal si un jurnalist de la Financial Times (FT) si unul de la BuzzFeed, se arata intr-un e-mail, pe care…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca sistemele de aparare antiracheta Patriot, pe care americanii le vor trimite Ucrainei pentru a se apara impotriva atacurilor cu rachete și drone lansate de trupele Moscovei, sunt sisteme „vechi” și ca Rusia va „gasi intotdeauna antidotul”, informeaza…

- Turneul „50 States, One Community” al ambasadorului Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a continuat in statul Connecticut, in perioada 6-8 decembrie 2022. Astfel, ambasadorul Muraru a vizitat comunitațile romanești formate in jurul organizației Romanul și a bisericilor „Holy Brancoveanu…

- Din februarie anul acesta pana in prezent, virusul H5N1 provoaca un adevarat dezastru in fermele americane: 52,7 milioane de pasari au pierit. Experții constata ca nici in timpul verii, cand contagiozitatea este mai scazuta, nu a dus la ieșirea din epidemie, relateaza Courrier international. SUA traverseaza…

- FTC este preocupata de efectele pe care cumpararea Activision Blizzard de Microsoft le va avea asupra concurentei si urmeaza sa ceara blocarea tranzactiei, sustin surse anonime citate de Politico. Reprezentantii agentiei nu au fost convinsi de argumentele aduse de Microsoft in sprijinul achizitiei,…

- Mii de aplicatii pentru smartphone din magazinele online ale Apple si Google contin coduri informatice dezvoltate de o companie tehnologica, Pushwoosh, care se prezinta ca avand sediul in Statele Unite, dar care este de fapt rusa, a constatat Reuters in urma unei investigatii. Centrul pentru Controlul…

- Statele Unite ale Americii ii incurajeaza pe liderii ucraineni sa dea un semnal de deschidere pentru a negocia cu Vladimir Putin și sa renunțe la refuzul de a purta un dialog cu Rusia. Ce a raspuns Zelenki, aflați in randurile urmatoare. SUA cer Ucrainei sa negocieze cu Rusia Potrivit cotidianului american…