- Un membru al fortelor armate ale Rusiei care a participat la invazia din Ucraina a cerut azil politic dupa ce a aterizat la Madrid si este dispus sa-si impartaseasca experientele prin care a trecut in fata unui eventual tribunal penal international, relateaza „The Guardian”, citat de News.ro. Nikita…

- O ancheta jurnalistica, care a durat 6 luni, condusa de catre cei de la Bellincat, impreuna cu Der Spiegel, a reușit sa scoata la iveala identitatea oamenilor care se afla in spatele atacurilor cu rachete din Rusia. O rețea numita GVC, care acționeaza ca un serviciu secret in interiorulr Ministerului…

- Vladimir Putin mizeaza pe infuzia rușilor mobilizați pentru a schimba dinamica pe campul de lupta din Ucraina. Dar analiștii spun ca pierde timp prețios in timp ce operațiunea sa militara se prabușește sub presiunea ofensivei ucrainene. Exista semne ca Rusia are nevoie de mai mult decat personal pentru…

- Un militar rus ii spune mamei sale, intr-o conversație telefonica interceptata de Direcția Principala de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii, ca situația de pe frontul din Ucraina este foarte grea, in condițiile in care trebuie sa lupte doar cu echipament vechi, relateaza Ukrainska…

- Moscova urmeaza sa faciliteze accesul la cetatenia rusa strainilor care semneaza un contract cu armata, in toiul Razboiului rus din Ucraina, potrivit unui decret semnat vineri de catre presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP. "Cetatenii straini sau apatrizi care semneaza un contract pentru a…

- Parașutistul rus Pavel Filatiev, 33 de ani, care a participat la razboiul din Ucraina, dar a dezertat și a fugit in Europa pe 13 august, dupa ce a publicat pe Vkontakte (echivalentul rusesc al Facebook) un jurnal de 141 de pagini in care vorbește in detaliu despre cele doua luni petrecute pe front,…