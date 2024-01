Ucrainenii susțin că au lovit un aerodrom din Crimeea Ucrainenii susțin ca aviația a lovit un aerodrom din Crimeea. Este vorba despre o baza aeriana care a fost utilizata de ucraineni inainte de a fi ocupata de Rusia. Rușii spun ca baza nu a fost lovita direct ci doar de resturile unei rachete doborate de apararea antiaeriana, potrivit Sky News. Armata ucraineana a lovit un aerodrom din Crimeea ocupata de ruși, a declarat comandantul forțelor aeriene ucrainene Mykola Oleshchuk, conform mediafax. Brigada 204 de Aviație din Sevastopol a efectuat o lovitura asupra aerodromului Belbek, pe care unitatea l-a folosit ca baza inainte ca Rusia sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

